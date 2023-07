İstədiyini əldə etməkdə mahir olan iki bürc

Astrologiyaya görə, bəzi bürclər hər zaman istədiklərini asan şəkildə əldə edə bilirlər.

Metbuat.az astroloqların müəyyən etdiyi həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa

Buğa bürcü altında doğulan insanlar əsl işgüzar sayıla bilərlər. Onlar həyatdan nə istədiklərini çox yaxşı bilirlər. Arzuladıqları hədəfə qısa müddətdə necə çata biləcəklərini daim planlaşdırırlar. Lakin onlar heç də uğura çatmağın asan yolunu axtarmırlar. Bilirlər ki, uğur risk etməyə və çətinliklərdən keçməyə hazır olan insanların yanında olur.

Əkizlər

Astroloqlar bildirir ki, həyatda istədiyi məqsədə əksər hallarda çatmağı bacaran bürclərdən biri əkizlərdir. Bu bürc altında doğulan insanlar sosiallaşmağa meyilli, ünsiyyətcil və təşəbbüskar şəxslər olurlar. Onların bir hədəf uğrunda həmişə B və C planları olur. Planlarına düzgün yanaşma onları uğura həmişə daha tez çatdırır.

