Azərbaycan–Avstriya oyununun yeri dəqiqləşib.

Metbuat.az saytının məlumatına görə, bunu AFFA-nın mətbuat xidməti açıqlayıb.

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsinin Azərbaycan – Avstriya oyunu Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Matç oktyabrın 16-da baş tutacaq.

Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

