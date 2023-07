Şəki şəhərində cərəyan vurması nəticəsində ölən bir nəfərin meyiti ağacda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra FHN-nin həmin əraziyə ən yaxın xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub.

Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində meyit ağacdan düşürülərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

