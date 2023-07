Bir zamanların məşhur serialı "Yedi numara" (2000-2003) Azərbaycanda da maraqla izlənilirdi.

Metbuat.az bildirir ki, serialda "Ayten" obrazını canlandıran aktrisa Ayça Mutlugilin indiki görüntüsü maraqla qarşlanıb.

Aktrisanın son fotolarını təqdim edirik:

