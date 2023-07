Xalq artisti həmin bəy və gəlindən yazdı: "Həmin dəqiqə hər şey bitməli idi"

Xalq artisti Brilliant Dadaşova sosial şəbəkələrdə günlərdir müzakirə oluna bəy və gəlinin videosuna münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə bəyin tortu kəsərək gəlinə yox, anasına verməsi əks olunub. Dadaşova onun bu hərəkətini tənqid edərək, qeyri-etik adlandırıb:

"Bu qız mənim övladım olsaydı, bu anlamaz oğlana cəhənnəmi bu dünyada yaşadardım. Həmin dəqiqə hər şey bitməli idi. Anası da cahildir, ağzını açır. Timsah".

Qeyd edək ki, videonun hansı ölkədə çəkildiyi bəlli deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.