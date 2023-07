Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə kapitalını 5 000 manat artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin imzaladığı sərəncamda qeyd edilib.

Sərəncama görə, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə kapitalı 6 milyon 778 min 392 manatdan 6 milyon 783 min 392 manatadək artılıb.

