Ötən gün gecə saatlarında Qəbələdə intihar hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən bildirir ki, rayonun Bum qəsəbə sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Taleh Xancanov özünü çayxananın davanından asıb.

İntiharın səbəbləri araşdırılır.

Qeyd edək ki, 33 yaşlı T.Xancanov nişanlı imiş. Onun sentyabrda toyu olacaqdı.

