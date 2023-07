Azərbaycan cüdoçuları Avropa lideridir

Cüdo üzrə Azərbaycan milli komandası 2023-cü il Avropa Gənclər Olimpiya Festivalının (EYOF) fərdi yarışlarında 3 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanaraq Avropada liderlik mövqeyini bir daha təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan komandasının “EYOF 2023”də əldə etdiyi medal sayı onların bu il ikinci ən yaxşı nəticəsidir. Belə ki, idmançılarımız ötən ay Portuqaliyada keçirilən Avropa çempionatında medal sıralamasın da birinci yerdə qərarlaşıb. Həm fərdi, həm də komanda yarışlarında nəzərəçarpacaq nailiyyətlərlə komandanın çıxışı qarşıdan gələn turnirlər, o cümlədən MDB Oyunları və çox gözlənilən dünya çempionatı üçün zəmin yaratdı.

Azərbaycanın cüdo üzrə qızlardan ibarət yığma komandası xüsusilə fərqlənərək, 2 qızıl medal qazanaraq medal sıralamasında birinci yeri tutub. Komandanı dörd idmançı təmsil etdi, onlardan 2-si medal qazandı, biri isə 7-ci yeri tutdu.

Cüdo üzrə oğlanlardan ibarət Azərbaycan yığması 1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medalla medal sıralamasında 4-cü yerdə qərarlaşıb. Oğlanların yarışlarında iştirak edən səkkiz idmançıdan yeddisi medal qazanaraq komandanın istedadını nümayiş etdirdi.

Gərgin rəqabət şəraitində keçən qarışıq komanda yarışlarında Azərbaycan Xorvatiya, Ukrayna və Gürcüstan komandalarını üstələyərək, imkanlarını nümayiş etdirib. Nəhayət, komandamız qızılı az fərqlə əldən verərək layiqli gümüş medal qazandılar.

Azərbaycan cüdo komandasının “EYOF 2023”dəki çıxışı da əvvəlki ildəki nailiyyətlərini üstələyib. 2022-ci ildə onlar 1 qızıl, 4 gümüş və 2 bürünc olmaqla ümumilikdə 7 medal qazanıblar. İdmançıların bu ilki çıxışları medal sayını 9-a yüksəldə bildi. Qeyd edək ki, bu ilki nəticə medal əyarına görə indiyə qədər EYOF yarışlarında əldə edilən 2-ci ən yaxşı nəticədir. Belə ki, 2007-ci ildə keçirilən turnirdə cüdoçular 4 qızıl medal əldə ediblər.

İdmançıların fərdi yarışlarda diqqətəlayiq uğuruna baxmayaraq, onlar qarışıq komanda yarışlarında çətinliklər ilə üzləşdi. Bəzi əsas idmançıların çəki dərəcələrini dəyişdikləri üçün komanda yarışlarında çıxış edə bilməməsi, həmçinin qızlarda iki çəki dərəcəsində özlərinin normal çəkilərindən daha yuxarı kateqoriyalarda çıxış etməyə məcbur olmaları nəticənin bir qədər zəif olmasına səbəb oldu. Buna baxmayaraq, komandanın əzmkarlığı, xüsusilə Vüsalə Hacıyeva (-48 kq) və Xədicə Qadaşova (-63 kq) onların fərdi yarışlarda layiqli qızıl, komanda hesabında isə gümüş medal qazanmasına səbəb olub.

Avqustun 23-27-də keçiriləcək dünya çempionatı Azərbaycan cüdo yığması üçün ilin zirvə yarışı olacağını vəd edir.

