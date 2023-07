Xatirə İslamın Türkiyədə istirahəti davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni hava limanında türkiyəli məşhur müğənni Hülya Avşarla qarşılaşıb.

X.İslam həmkarı ilə çəkdirdiyi fotonu "Instagram" hesabında paylaşaraq yazıb: "Bugünkü yol yoldaşım, sevdiyim qadım Hülya Avşar".

