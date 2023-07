UEFA-dan futbolla bağlı yeni qərar

UEFA bu mövsüm avrokubokların təsnifat mərhələlərində Video Köməkçi Hakimdən (VAR) istifadə edəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Avropa Liqasının III təsnifat və Konfrans Liqasının pley-off mərhələsindən texnologiyanın köməyinə ehtiyac duyulacaq.

VAR-ın adıçəkilən turnirlərin qrup mərhələsində də tətbiq ediləcəyini nəzərə alsaq, sistemin əhatə etdiyi Avropa Liqası oyunlarının sayı 26 faiz (36 oyun), Konfrans Liqasında isə 311 faiz (140 oyun) artacaq.

Həmçinin, ilk dəfə olaraq Çempionlar Liqasının bütün seçmə mərhələlərində VAR-dan istifadə olunur. 2022/2023 mövsümü ilə müqayisədə bu dəfə qitənin ən nüfuzlu klub turnirində referilər 63 oyun çox texnoligiyadan yararlanacaqlar.

Qərara əsasən, 2024/2025 mövsümündən etibarən VAR Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsindən tətbiq olunacaq.

Bu sistemdən Konfrans Liqasının pley-off mərhələsindən əvvəl də istifadə olunması istisna edilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.