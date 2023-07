Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri Fergus Auld Qax rayonuna gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə tviterdə yazıb.

“Bu gün ailəmlə və yeni bir dostumla Qax rayonundayam. İlisu və Sarıbaş kəndlərində olduq. Qədim körpülər, şəlalələr və hündür dağlar var. Dağıstan çox yaxındır. Yerli Sürhüllü və qırs yedik”, - o bildirib.

