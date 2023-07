Bakıda keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokunda birinci raundun cavab görüşlərinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci yarış günündə ilk gedişi beşqat dünya çempionu hindistanlı Vişvanatan Anand edib.

Qeyd edək ki, Dünya Kuboku avqustun 24-də başa çatacaq.

