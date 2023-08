Ömrü 20 il uzadan 8 sadə vərdiş

Amerika Qidalanma Cəmiyyətinin mütəxəssisləri ömrü uzadan vərdişlər müəyyən ediblər. Bunlara aşağıdakılar daxildir: fiziki aktivliyi saxlamaq, ağrıkəsici dərmanlara aludə olmamaq, siqaret çəkməmək, stressi effektiv idarə etmək, sağlam qidalanma, müntəzəm içki içməmək, yaxşı yuxu gigiyenasına riayət etmək və müsbət sosial münasibətləri qorumaq.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri Qidalanma Cəmiyyətinin 2023-cü il illik toplantısında təqdim edilib.

Araşdırmada700 mindən çox insan iştirak edib. Alimlər onların həyat tərzi haqqında məlumat toplayıb, həmçinin bədənin vəziyyətini qiymətləndiriblər.

Nəticələrə görə, 40 yaşında səkkiz vərdişin hamısına sahib olan kişilər heç birinə sahib olmayan kişilərdən orta hesabla 24 il daha çox yaşayıblar.

Qadınlar üçün bütün səkkiz uzunömürlülük faktorunun mövcudluğu gözlənilən ömür uzunluğunun 21 il artması ilə əlaqələndirilirdi.

Fiziki hərəkətsizlik, ağrıkəsici dərmanlardan istifadə və siqaret ömür uzunluğuna ən çox təsir edib.

Bu amillər ölüm riskinin 30-45% artması, stress, həddindən artıq spirt istehlakı, pis qidalanma və yuxu gigiyenasına riayət edilməməsi ölüm riskinin təxminən 20% artması ilə əlaqələndirildi və müsbət sosial əlaqələrin olmaması bu riski 5% artırdı.

