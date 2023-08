Azərbaycan Ordusunun erməni postlarını darmadağın etdiyini əks etdirən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az Baku tv-yə istinadən Vətən müharibəsi dövründə lentə alınan və heç yerdə yayımlanmayan kadrları təqdim edib:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.