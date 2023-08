Türkiyənin qərbində zavodlarda baş verən yanğını iki təyyarə və dörd helikopterlə söndürmək mümkün olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TRT Haber məlumat yayıb.

Bir neçə saat davam edən yanğın əvvəlcə Bursanın İnegöl rayonundakı zavodlardan birində baş verib. Qısa müddətdə alov qonşu 10 zavoda keçib. Onların arasında metal, mebel və tekstil istehsalı müəssisələri də var.

Yanğn nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb.

