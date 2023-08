2023-cü ilin ilk 6 ayı ərzində piyadaların qatar yoluna qəfil çıxması səbəbindən dəmir yollarında 7 hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən verilən məlumata görə, qeyd olunan hadisələr nəticəsində 4 nəfər ölüb, 3 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.

