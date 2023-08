Sumqayıtda “İsuzu” markalı marşrut avtobusunun hərəkətdə olduğu zaman mühərrik hissəsi yanmağa başlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Alov avtobusun digər hissələrinə keçmədən söndürülüb.

Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb.

