Bakı-Şamaxı yolunda işıq dirəkləri yanmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yoldan istifadə edən sürüclərdən biri sosial şəbəkədə video yayımlayıb.

O qeyd edib ki, sözügedən yolda işıq dirəklərinin işlək vəziyyətdə olmaması sürücülər üçün əsl təhlükə mənbəyinə çevrilib.

Məsələ ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə sorğu göndərmişik.

