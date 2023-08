Ürək xəstəliyi olanların nəzərinə - Bu qidanı qəbul edin

Alimlərin son zamanlarda apardığı araşdırmalara görə, dəvə əti ürək xəstəliyi olanlar üçün faydalıdır.

Metbuat.az bildirir ki, bu ət insan orqanizmini lazımi zülallar, vitaminlər, minerallar ilə təmin edir. Onun tərkibində az miqdarda xolesterol, yüksək nisbətdə protein olan yağlar var. Dəvə əti əməliyyatdan sonra xəstələrə, zəifləmiş uşaqlara, ürək-damar anemiyasından əziyyət çəkən insanlara fayda verir.

Dəvə əti eyni zamanda, bədənin böyümə proseslərini gücləndirir, həzmi, sinir sisteminin vəziyyətini yaxşılaşdırır. Şəkər tərkibini tənzimləyir, immuniteti, bədənin qoruyucu funksiyalarını yaxşılaşdırır.

