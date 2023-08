“Qarabağ”ın UEFA Avropa Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Finlandiyanın HİK komandası ilə keçirəcəyi ilk oyununun başlama saatı və stadionu müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, avqustun 10-u reallaşacaq matç Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda təşkil olunacaq və saat 20:00-da başlayacaq.

Ağdam təmsilçisi bu mövsüm UEFA Çempionlar Liqasındakı ev oyunlarını Bakı Olimpiya Stadionunda keçirmişdi.

Qeyd edək ki, “Qarabağ”ın HİK komandası ilə cavab görüşü isə avqustun 17-də olacaq.

