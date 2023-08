ABŞ Rusiya Elmlər Akademiyasının (REA) iki institutu və bir elmi mərkəzinə sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

Qara siyahıya Rusiya Elmlər Akademiyasının A.M.Proxorov adına Ümumi Fizika İnstitutu, Kazan Elmi Mərkəzi və Bərk Cisimlər Fizikası İnstitutu düşüb.

