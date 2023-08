Həftəsonu milli parklarda gözlənilən hava şəraiti açıqlandı

Həftəsonu milli parklarda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Metbuat.az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatlarına əsasən avqustun 5 və 6-da milli parklar üçün hava proqnozunu təqdim edir:

Samur –Yalama milli parkı

Havanın arabir yağışlı keçəcəyi, 05-i gündüz 06-da əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir.

Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 18-23° isti, gündüz 25-30°isti olacaq.

Altıağac milli parkı

İstirahət günlərində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 17-20° isti, gündüz 23-28° isti olacaq.

Ağgöl milli parkı

Ağgöl milli parkına yollanmaq istəyənləri əsasən yağmursuz hava şəraiti gözləyəcək.

Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 18-21° isti, gündüz 27-30° isti olacaq.

Qızılağac milli parkı

Cənub zonasına səyahət etmək istəyənləri əsasən yağmursuz hava şəraiti gözləyəcək.

Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-23°isti, gündüz 30-34° isti olacaq.

Göygöl milli parkı

Arabir leysan xarakterli, intensiv yağış yağacağı gözlənilir, 05-də gündüz, 06-da

əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 15-18° isti , gündüz 20-25° isti olacaq.

Şirvan milli parkı

Havanın sabit, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-24° isti, gündüz 30-35° isti olacaq.

Hirkan milli parkı

Cənub zonasına səyahət etmək istəyənləri əsasən yağmursuz hava şəraiti gözləyəcək.

Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-23°isti, gündüz 30-34° isti olacaq.

