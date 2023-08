7 ölkə Rusiya ilə birləşdi - Qərbə sərt çağırış

Ukraynaya yönəlik sülh missiyasında yer alan yeddi Afrika ölkəsi ilə Rusiya, Rusiyanın taxıl ixracına qarşı sanksiyaları ləğv etməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat verib. Bildirilir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və yeddi ölkədən ibarət Afrika sülh missiyasının liderləri birgə bəyanat yayıb. Bəyanatda tərəflərin humanitar məsələlərlə bağlı səylərini davam etdirəcəkləri vurğulanıb. Açıqlamada deyilir ki, İstanbulda imzalanan taxıl sazişinin davam etdirilməsini təmin etmək üçün Rusiyanın taxıl və gübrə ixracına maneələr var. Bəyan edilib ki, Avropa Birliyi limanlarında saxlanılan 200 min ton rus gübrəsinin Afrikaya pulsuz göndərilməsi üçün BMT lazımi addımlar atmalıdır.

Qeyd edək ki, Afrika ölkələri və Rusiya -Sankt-Pterburqda görüş keçirib. Bəyanat bu görüşdə qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.