Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının öncüllərindən biri, "Türküstan” qəzetinin qurucusu Tofiq Seyid dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Türküstan Media Qrup”un baş redaktoru Aqil Camal məlumat verib.

Qeyd olunub ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

