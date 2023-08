Pakistanda Rixter şkalası üzrə 5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi də təsdiq edib.

Yeraltı təkanların episentri Xeybər-Paxtunxva (Sərhəd) vilayətinin Battaqram şəhərindən 25 km şimal-qərbdə, 43 km dərinlikdə yerləşib. Qeyd edilib ki, zəlzələdən sonra 4 və 5 maqnituda arasında iki afterşok qeydə alınıb.

İlkin məlumatlara görə, zəlzələ nəticəsində tələfat və dağıntı qeydə alınmayıb.

