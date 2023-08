Portuqaliyalı ulduz Kristiano Ronaldo Azərbaycana gəlir.

Metbuat.az "Offsideplus.az"a istinadən bildirir ki, "Əl-Nəsr"də çıxış edən 38 yaşlı hücumçu Bakıya səfər edəcək.

Belə ki, Ronaldo enerji şirkətlərinin birinin reklamında yer alacaq.

Səfərin tarixi hələ ki, bəlli deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.