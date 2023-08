Avqust ayı bu bürclər üçün çətin keçəcək

Avqust ayı hər kəs üçün uğurlu olmayacaq. Bəzi əlamətlər ümidlərin süqutu ilə üzləşməli, sınaqlara və çətinliklərə hazırlaşmalı olacaqlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqların sözlərinə görə, Buğa, Qız və Əqrəb üçün qürurlarının üstündən keçmək çətin olacaq. Avqust ayı çoxlu mübahisələr və anlaşılmazlıqlar gətirəcək, bu da yaxınlarınızla münasibətlərin kəskin pisləşməsinə səbəb olacaq. Səhvlərinizi etiraf edə bilmək və tərəfdaşınızın ehtiyaclarını dinləmək vacibdir.



Qız bürcü

Avqust ayında axına qarşı üzmək qərarına gəlirsən. Üsyankar hisslər mübahisələrə səbəb olacaq. İstedadlı və mütərəqqi (sizin nöqteyi-nəzərinizdən) ideyalarınız komandada heç bir dəstək və təsdiq tapmayacaq. Sizi qıcıqlandırmağa başlayacaq. Görünəcək ki, tamamilə hər şey sizə qarşıdır.



Bununla belə, diqqətli olun, çünki başqalarına qarşı iddialar və hücumlar yaxşılığa səbəb olmayacaq. Bir dəfə çətin vəziyyətə düşsəniz, nəyin bahasına olur-olsun, qalib gəlməyə çalışacaqsınız. Səhv etdiyinizi bilsəniz belə etiraf etmək sizin üçün çətindir.

Astroloqlar başqalarına qarşı dözümlü olmağı və onların baxışlarına hörmət etməyi məsləhət görürlər. Sonsuz mübahisələrdən uzaqlaşmağa və tək vaxt keçirməyə çalışın. Özünə inam fasadının arxasında daxili etibarsızlıq gizlənə bilər.



Əqrəb

Siz güclü tərəflərinizi və onlardan necə səmərəli istifadə edəcəyinizi bilirsiniz. Siz özünüzü əsl danışıq dahisi hesab edirsiniz. Bununla belə, bir xəbərdarlıq var - bəzən özünüzü çox qiymətləndirirsiniz.

Alternativ fikirlərə çox dözümsüz olduğunuz üçün bu, komanda münaqişəsinə səbəb ola bilər. Ancaq üfüqlərinizi genişləndirmək üçün başqasının fikrinə ehtiyacınız ola bilər. Adətən qürur sizə səhv etdiyinizi etiraf etməyə imkan vermir. Bu qürur sizi yalnız təcrid edəcək. Ətraf sizi soyuq və özünə həddən artıq güvənən hesab edir. Başqalarının fikirlərini nəzərə alaraq, problemləri həll etməyin yeni yollarını kəşf edə bilərsiniz.

Buğa

Rəqabəti sevirsən. Həqiqətin mübahisələrdə doğulduğu fikri ilə tam razısınız. Müzakirə mövzusu nə qədər mürəkkəbdirsə, sizin üçün bir o qədər maraqlıdır. Təbii ambisiyanız sizi təkrar-təkrar ən yüksək performansa sövq edir.

Bununla belə, özünüzü komandadan çox təcrid etməyə çalışmayın. Bəzən tək deyil, komandada işləməklə uğur daha tez əldə edilə bilər. Qürurunuza görə tez-tez hərəkətləriniz üçün məsuliyyətdən qaçmağa çalışırsınız.

