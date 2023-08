18 yaşlı azərbaycanlı qız faciəvi şəkildə həlak oldu

Gürcüstanın Oni bələdiyyəsində torpaq sürüşməsi nəticəsində itkin düşən 18 yaşlı azərbaycanlı Samirə İsayevanın meyiti tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun qardaşı İsgəndər İsayev "İnfo Rustavi"yə açıqlamasında bildirib. O, bu gün səhər meyitin tapılması ilə bağlı ailəsinə məlumat verildiyini bildirib.

Qeyd edək ki, təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin say 18 nəfərə çatıb.

Müdafiə naziri Cuanşer Burçuladze isə təbii fəlakət zonasından bir neçə azyaşlının cəsədinin tapıldığını deyib.

