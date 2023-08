Hava məkanı bağlandı, ordular sərhədə gəldi - 10 ölkə müharibəyə girir

Xarici qüvvə Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyi ilə əməkdaşlıq edərək Nigerə hücum etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nigerdəki hərbi xuntanın sözçüsü Amadou Abdramane açıqlama verib. “Vətəni Mühafizə üzrə Milli Şura”nın sözçüsü polkovnik Amadou Abdramane bildirib ki, Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyinin hərbi müdaxilə təhlükəsinə görə Nigerin hava məkanı növbəti xəbərdarlığa qədər bağlanıb. Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyinin hərbi müdaxilə hazırlıqları çərçivəsində 2 Mərkəzi Afrika ölkəsində əsgər yerləşdirdiyini vurğulayan Abdramane, müdaxilədə iştirak edən hər bir ölkənin düşmən kimi qəbul ediləcəyini bəyan edib. Abdramane nigeriyalı gəncləri ölkələrini müdafiə etməyə dəvət edib.

Qeyd edək ki, Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyi devrilmiş Prezident Mohammed Bazumun azad edilməsini və vəzifəsinə qaytarılmasını tələb edib. Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyi Nigerdəki hərbi çevrilişin təşkilatçılarını hərbi müdaxilə ilə hədələyib. Burkina Faso və Mali administrasiyası Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyinin Nigerə müdaxiləsinin onlara qarşı müharibə elanı olacağını bəyan edib. Qvineya da xuntaya dəstək bəyanatı verib.

Seneqal, Fil Dişi Sahili, Benin və Nigeriya isə üzv olduqları Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyinin hərbi müdaxiləsini dəstəkləyəcəklərini açıqlayıblar. Əlcəzair, Liviya, Çad və Mavritaniya kimi regionda Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Birliyinə daxil olmayan ölkələr hərbi əməliyyatı dəstəkləmədiklərini açıqlayıblar.

