Sülhməramlılar ermənilərin “aksiyası”nı müşayiət etməkdən imtina etdi

Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin komandanlığı bölgədəki ermənilərin Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə (Həkəri körpüsünə) doğru “aksiyası”nı müşayiət etməkdən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

Qeyd olunub k, sülhməramlıların komandanlığı bildirib ki, 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq, Rusiya sülhməramlı kontingentinin avtoyürüş karvanlarında avtomobillərin müşayiət olunması, eləcə də müxtəlif aksiyaların və mitinqlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi nəzərdə tutulmur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.