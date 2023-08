Daha bir ölkə “ASAN xidmət” təcrübəsini tətbiq edəcək

Tanzaniya “ASAN xidmət” təcrübəsini tətbiq edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Tanzaniya Birləşmiş Respublikasına səfər edib.

Səfər çərçivəsində Tanzaniyanın informasiya, kommunikasiya və informasiya texnologiyaları naziri Nape Nnauye, həmçinin Prezident Ofisinin dövlət xidmətləri və qabaqcıl idarəetmə üzrə naziri Corc Simbaçavene ilə görüşlər baş tutub.

Tanzaniyanın informasiya, kommunikasiya və informasiya texnologiyaları naziri ilə görüşdə Dövlət Agentliyinin sədri tərəfindən “ASAN xidmət”in fəaliyyəti zamanı tətbiq olunan rəqəmsal həllər, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, startaplara dəstək və sosial innovasiyalar sahəsində həyata keçirilən işlər barədə ətraflı məlumat verilib.

Tanzaniyalı nazir unikal bir model kimi “ASAN xidmət”in fəaliyyətindəki müasir texnologiyaların və innovativ həllərin ölkəsində tətbiqində maraqlı olduqlarını bildirib. Həmçinin o, Dövlət Agentliyi ilə sözügedən istiqamətlər üzrə Anlaşma Memorandumunun imzalanması təşəbbüsü ilə çıxış edib və bu barədə ilkin razılıq əldə olunub.

Tanzaniya Prezident Ofisinin dövlət xidmətləri və qabaqcıl idarəetmə üzrə naziri ilə görüşdə qarşı tərəf Tanzaniyanın Vitse-prezidenti Filip İsdor Mpanqonun cari ilin mart ayında Azərbaycana səfərini və bu çərçivədə “ASAN xidmət” ilə tanışlığını məmnunluqla qeyd edib. Həmçinin Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyətinin Tanzaniyaya səfərinin xüsusi önəm kəsb etdiyini bildirib.

Görüş çərçivəsində “ASAN xidmət”in və Dövlət Agentliyinin digər fəaliyyət istiqamətləri üzrə geniş təqdimatlar edilib və müzakirələr aparılıb. Qeyd olunan istiqamətlər üzrə ölkəmizin təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə Tanzaniya nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin təşkil olunması ilə əlaqədar razılıq əldə olunub. Sözügedən görüşdə Tanzaniya Birləşmiş Respublikasının Prezident Ofisinin müxtəlif şöbələrinin rəhbərləri və digər yüksək vəzifəli şəxslər də iştirak ediblər.

Tanzaniyada baş tutan görüşlərdə Azərbaycan Respublikasının Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasındakı müvəqqəti işlər vəkili Ruslan Nəsibov da iştirak edib.

