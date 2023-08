Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və çinli həmkarı Vanq Yi arasında danışıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Açıqlamaya görə, diplomatlar Ukrayna münaqişəsini müzakirə ediblər. Telefon söhbəti zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər və gündəmdə olan mövzular da müzakirə edilib.

