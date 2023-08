Bir neçə gün öncə əməliyyat olunan aktyor Elcan Rəsulovun son görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor "İnstaqram" hesabında fotosunu paylaşaraq bu sözləri yazıb:

"Bütün "necəsən?" suallarına bu şəkillə cavab vermək istəyirəm".

Qeyd edək ki, aktyor əməliyyatdan sonra halının pisləşdiyini, təcili yardımla başqa xəstəxanaya köçürüldüyünü bildirmişdi.

