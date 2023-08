Sumqayıtda oğurluq edən keçmiş məhkum saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Sumqayıt ŞPİ 4-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində 34-cü məhəllə ərazisində yerləşən mağazaların birindən qızıl boyunbağı oğurlamaqda şübhəli bilinən 57 yaşlı Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Emin Quliyev müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

