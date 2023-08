Ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə (kolleclərə) ixtisas seçimi başa çatıb.

Metbuat.az DİM-in saytına istinadən xəbər verir ki, ümumilikdə 16 637 nəfər ixtisas seçib.

Onlardan 16 260-sı Azərbaycan, 377 nəfəri isə rus bölməsi üzrə təhsil alanlardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.