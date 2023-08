SSRİ Xalq artisti Vera Vasilyeva dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vasilyeva 98 yaşında vəfat edib.

Xalq artistinin ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib.

