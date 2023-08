Azərbaycan atıcısı Leyli Əliyeva Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən II MDB Oyunlarında yenidən finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, pnevmatik tapançadan 25 metr məsafəyə atəş açmaqda ən yaxşılar sırasına düşməyi bacarıb.

Gənc atıcı 567 xal toplayaraq buna nail olub.

Qeyd edək ki, Leyli Əliyeva iki gün əvvəl pnevmatik tapançadan 10 metr məsafəyə atəş açmaqda qızıl medal qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.