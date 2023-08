Xalq yazıçısı Anarın 85 illik yubileyi keçiriləcək.

Metbuat.az Kulis.az-a istinadən xəbər verir ki, “Anar.85” adlı yaradıcılıq gecəsi Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdindəki Opera Studiyasında baş tutacaq.

Yubiley tədbirində Anarın dostları və həmkarları iştirak edəcəklər.

Qeyd edək ki, tədbir oktyabrın 22-də keçiriləcək, biletlərin qiyməti isə 10-40 manat arasındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.