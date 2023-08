Britaniyalı iş adamı Riçard Bransonun "Virgin Galactic" şirkəti ikinci turistik kosmos səfərini reallaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kosmosa səyahət edən bir ana, qızı və 80 yaşlı keçmiş astronavt olub.

"Virgin Galactic" uçuşunun dəyəri 450 min dollar və ya təxminən 765 min manat vəsait ödəyiblər.

