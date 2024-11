​“WhatsApp” bu telefonlarda fəaliyyətini birdəfəlik dayandırır

“WhatsApp” tətbiqin artıq KaiOS əməliyyat sistemli köhnə model telefonlarda dəstəklənməyəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” köhnə texnologiyalara dəstəyi dayandırmaq və diqqətini müasir əməliyyat sistemlərinə yönəltmək qərarına gəlib. Bu qərara uyğun olaraq, KaiOS əməliyyat sistemli köhnə model telefonlarda “WhatsApp”dan istifadə dayandırılacaq. Məlumata görə, elan edilən KaiOS əməliyyat sistemli telefon modellerində bütün hesablar bağlanacaq və giriş tamamilə dayandırılacaq. Meta KaiOS-un mövcud tələblərə cavab verə bilmədiyi üçün bu qərarı verdiyini və resurslarını müasir əməliyyat sistemlərinə yönəldəcəyini bildirib. “WhatsApp” dəstəyini dayandıracağı bəzi KaiOS cihazları bunlardır:

Nokia 8110 4G

Nokia 2760 Flip

JioPhone və JioPhone 2

Alcatel Go Flip 3 və Go Flip 4

CAT B35

Doro 7050 və Doro 7060

MTN Smart S və Smart T

Narıncı Sanza

Qeyd edək ki, KaiOS məhdud smartfon xüsusiyyətləri təklif edən və xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sərfəli telefonlarda istifadə edilən əməliyyat sistemi kimi tanınır. 2017-ci ildə buraxılan bu sistem bu günə qədər 70-dən çox cihaza daxil edilib.

