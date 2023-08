Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Şəhid Şükür Həmidovun atası Nəriman Həmidov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Şükür Həmidov 2020-ci ilin sentyabrında başlanan Vətən müharibəsində Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlıda gedən döyüşlərdə savaşıb. Oktyabrın 22-də doğulduğu qubadlı rayonu ərazisində şəhid olub.

