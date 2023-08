Aparıcı Afaq Gəncəli "Xəzər TV" ilə yollarını ayırması haqda xəbərlərə reaksiya verib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı kanalın binasının qarşısında çəkilən fotonu sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb. O, yeni mövsümdə də kanalda çalışacağını göstərib.

Qeyd edək ki, Afaq "Səhər mərkəzi" proqramında çalışırdı. Daha sonra o, səhhətində problem yarandığını deyərək, verilişdən uzaqlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.