Rusiyanın neft və təbii qaz gəlirlərində böyük itki - Büdcə kəsiri artdı

2023-cü ilin ilk 7 ayında Rusiyada federal büdcə kəsiri 2,8 trilyon rubl (təxminən 29 milyard dollar) olduğu qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, büdcə gəlirlərinin 14,5 trilyon rubl olduğu məlumatının yer aldığı açıqlamada büdcə xərclərinin 17,3 trilyon rubl səviyyəsinə çatdığı vurğulanıb.

Bildirilib ki, Rusiyanın neft və təbii qaz gəlirləri bu ilin ilk 7 ayında əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 41,4 faiz azalaraq 4,2 trilyon rubl olub. Məlumat üçün bildirək ki, bəzi qərb ölkələri Ukrayna müharibəsi səbəbindən Rusiya nefti və təbii qazının idxalını dayandırıb.

