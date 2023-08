CZN Burakın son fotosu izləyicilərini kədərləndirdi - FOTOLAR

Atası tərəfindən aldadılıdığı üçün ailə biznesini tərk edərək məhkəməyə müraciət edən məşhur türk aşbaz CZN Burak pərəstişkarlarını qorxudub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atası ilə məhkəmə çəkişməsi səbəbindən kifayət qədər çox çəki itirən məşhur fenomenin son görüntüləri izləyicilərini narahat edib. Hazırda İstanbulda özünə məxsus restoran açmağa hazırlaşan CZN Burakın son fotosunda onun çox arıqlaması diqqətdən yayınmayıb.

Vaxtının çox hissəsini işinə həsr edən fenomenin İnstaqramda 51,4 milyon izləyicisi var. O dünyada tanınmış bir çox məşhur simanı restoranında qonaq edib.

CZN Burakın son fotosunu təqdim edirik:

