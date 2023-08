Avqust yalnız bir bürc üçün həqiqətən uğurlu olacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən "əsas şanslını" təqdim edir.

Proqnoza görə, ulduzlar yayın son ayında Şirlərə “pul cekpotu” vəd edir. Onlar həm də karyera nərdivanına qalxacaqlar - yeni layihələr həmkarların hörmətini və tanınmasını gətirəcək. Bürcün qalan əlamətləri Şirlərə yalnız həsəd apara bilər.

Üstəlik, səyahət bu bürcün nümayəndələrinə sevinc bəxş edəcək. Bununla belə, daha diqqətli olmalı və təsadüfi tanışlıqlardan çəkinməlisiniz.

