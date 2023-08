Səudiyyənin “Əl Nəsr” klubunun portuqaliyalı ulduzu Kristiano Ronaldo dünyada ilk dəfə İnstaqramda 600 milyon izləyici sayına çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo 500 milyon təqibçiyə ötən ilin noyabrında çatmışdı.

ABŞ-ın “İnter Mayami” klubunun argentinalı ulduzu Lionel Messinin isə İnstaqramda 482 milyon izləyicisi var.

