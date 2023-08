PSJ-nin braziliyalı ulduzu Neymar karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında - “Əl-Hilal” klubunda davam etdirəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məhşur insayder Fadrizio Romano məlumat yayıb. O qeyd edib ki, 100 milyon avroya transfer edilən Neymarla 2 illik müqavilə imzalanacaq.

10 nömrəli formanı geyinəcək ulduz oyunçunun təqdimatı həftəsonuna qədər baş tutacaq.

