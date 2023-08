Dağıstan Muxtar Respublikasında yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat verib. Hadisə nəticəsində 30 nəfərin öldüyü, 105 nəfərin yaralandığını açıqlanıb. Partlayışdan sonra Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin onlarla yanğınsöndürəni bölgəyə göndərilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğının söndürüldüyünü açıqlayıb. Dağıstan İstintaq Komitəsi hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanıldığını açıqlayıb.

