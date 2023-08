Neymarın imza atdığı müqavilənin detalları heyrətə gətirdi

“Əl-Hilal” PSJ-nin futbolçusu Neymarı transfer etmək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ki, “Əl-Hilal”ın Neymarla razılığa gəldiyi müqavilənin detalları məlum olub. Məlumata görə, “Əl-Hilal”la 2 illik müqavilə imzalayacaq Neymar ümumilikdə 240 milyon avro maaş alacaq. Dünya şöhrətli futbolçuya şəxsi təyyarə, dəbdəbəli malikanə, Səudiyyə Ərəbistanını tanıdan hər paylaşımına və qalibiyyətə görə əlavə ödəniş ediləcək. “Əl-Hilal” Neymar üçün PSJ-yə 90 milyon ödəyəcək.

“Foot Mercato” Neymara təklif olunan müqavilədəki maddələri təqdim edib:

2 illik müqavilə

İllik ödəniş 120 milyon avro

Neymara şəxsi təyyarə ayrılıb

Lüks malikanə

80 min avro uduş bonusu

Səudiyyə Ərəbistanını tanıdan hər hekayə və post üçün 500 min avro

