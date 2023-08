Təzyiq problemi olanlar bu meyvəni yesin - Möcüzəvi təsir

Kivi təzyiq xəstəliyi olan şəxslər üçün faydalı meyvədir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bunu həkim Yelena Solomatina deyib. O qeyd edib ki, kivi C vitamini ilə zəngindir və kivi yemək orqanizmi mövsümi viruslardan qoruyur:

"Vitamin C ən güclü antioksidantdır. Antioksidantlar orqanizmdə iltihabın və qocalmanın qarşısını alır. Eyni zamanda kivi bağırsağı işlədir, qəbizliyə qarşıdır. O qandan artıq xolesterini təmizləyir. Bu səbəbdən təzyiq xəstələri gündə 1-2 ədəd kivi yeməlidir. Çünki onda çox miqdar kaliy var, o isə yüngül sidikqovucu təsir edir. Bu zaman təzyiq düşür".

